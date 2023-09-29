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        Bolu'dan kısa kısa

        Bolu'nun Dörtdivan ve Yeniçağa ilçelerinde düzenlenen Hayvan ve Emtia Panayırları sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2023 - 12:29 Güncelleme: 29.09.2023 - 12:36
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        Bolu'nun Dörtdivan ve Yeniçağa ilçelerinde düzenlenen Hayvan ve Emtia Panayırları sona erdi.

        Her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilen Hayvan ve Emtia Panayırlara katılan esnaf, tezgahlarında satış yaptı.

        İlçe sakinleri, kışlık ihtiyaçlarını panayırdan karşıladı.

        Yeniçağa Müftülüğü tarafından Din Görevlileri Haftası dolayısıyla panayırlarda kermes açıldı.

        Ayrıca panayırlarda hastaneler tarafından açılan stantlarda, vatandaşların diyabet ve tansiyon ölçümleri yapıldı.

        - Yeniçağa Kaymakamı Kini'den esnafa ziyaret

        Yeniçağa Kaymakamlığına atanan Mehmet Kaan Kini, ilçede kurulan pazarı ziyaret etti.

        Esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Kini, istek ve önerileri de dinledi.

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