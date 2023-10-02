Bolu'da öğrencilere kuş gözlem etkinliği düzenlendi

Dörtdivan Yunus Emre İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, Yeniçağa Gölü Sulak Alan Doğa Eğitim ve Tanıtım Merkezi'nde kuş gözlem etkinliğine katıldı.

Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri eşliğinde göle gelen öğrenciler, öğretmenleri ile kuşları dürbünlerle gözlemledi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürü Mustafa Gözler, yaptığı açıklamada, kentteki okullarla yapılan işbirliği ile farkındalık çalışmaları gerçekleştirildiğini, şu ana kadar 600 öğrenciye eğitim verildiğini belirtti.

Eğitim kapsamında öğrencilere bilgilendirmede bulunan Fen Bilimleri Öğretmeni Hikmet Erdoğan da bu tür etkinliklerle bölgenin zenginliğini farklı gözle gösterip değerlere sahip çıkılması adına çalışmalar yürütüldüğünü anlattı.