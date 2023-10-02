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        Geleneksel Gerede Panayırı sona erdi

        Bolu'nun Gerede ilçesinde her yıl düzenlenen Hayvan ve Emtia Panayırı tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2023 - 15:24 Güncelleme: 02.10.2023 - 15:24
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        Geleneksel Gerede Panayırı sona erdi
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        Bolu'nun Gerede ilçesinde her yıl düzenlenen Hayvan ve Emtia Panayırı tamamlandı.

        Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, AA muhabirine, geçmişi uzun yıllara dayanan panayırın bölgenin en önemli etkinliği olduğunu belirtti.

        Yerel halkın kurulan panayırda 6 aylık kışlık ihtiyacını karşıladığını anlatan Allar, "Panayırların ilçenin ekonomik yapısına katkı sağladığını biliyoruz. Bu pazarda aklınıza gelebilecek binlerce ürün var." dedi.

        Allar, panayır dolayısıyla çevre illerden birçok kişinin ilçeye geldiğini, gelenlerin sayısının 10 binleri geçtiğini, düzenlenen panayırı kazasız şekilde tamamlamanın mutluluğunu yaşadığını ifade etti.

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