Mengen Müftülüğünden "Hediyem Kitap Olsun" kampanyası Bolu'nun Mengen ilçesinde, "Hediyem Kitap Olsun" kampanyası kapsamında çalışmalar sürüyor.

Bolu'nun Mengen ilçesinde, "Hediyem Kitap Olsun" kampanyası kapsamında çalışmalar sürüyor.

Mengen Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Mengen Şubesince tarafından hayata geçirilen kampanya sayesinde, Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından oluşan kitaplar ve dergiler öğrencilere ulaştırılıyor.

Bu kapsamda Türkiye Diyanet Vakfı Mengen Şubesi tarafından, Mengen Atatürk Ortaokulu Kütüphanesine kitap ve dergi desteğinde bulunuldu.

Şube Başkanı Mehmet Özcan, yaptığı açıklamada, Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından oluşan kitaplar ile "Geçerken" ve "Çocuk" adlı dergilerin, okul kütüphanesine teslim edildiğini bildirdi.