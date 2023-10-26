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        Dörtdivan'da gökyüzü ay yıldızlı uçurtmalarla renklendi

        Bolu'nun Dörtdivan ilçesinde Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında uçurtma şenliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2023 - 11:02 Güncelleme: 26.10.2023 - 11:02
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        Dörtdivan'da gökyüzü ay yıldızlı uçurtmalarla renklendi
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        Bolu'nun Dörtdivan ilçesinde Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında uçurtma şenliği düzenlendi.

        Dörtdivan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Kargıbayramlar Tepesi'nde yapılan şenliğe, Kaymakam Mustafa Düzgün, okul idarecileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

        Şenlikte çok sayıda ay yıldızlı uçurtma uçuran öğrenciler, öğretmenler ve protokol üyeleri, hep birlikte eğlenceli vakit geçirdi.

        Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında yapılan etkinlik sayesinde gökyüzü renklendi.

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