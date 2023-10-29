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        Mengen'de "100. Yıl Cumhuriyet Koşusu" düzenlendi

        Bolu'nun Mengen ilçesinde "100. Yıl Cumhuriyet Koşusu" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2023 - 17:37 Güncelleme: 29.10.2023 - 17:37
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        Mengen'de "100. Yıl Cumhuriyet Koşusu" düzenlendi
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        Bolu'nun Mengen ilçesinde "100. Yıl Cumhuriyet Koşusu" gerçekleştirildi.

        Mengen Belediyesince düzenlenen koşuya 42 sporcu katıldı. Vatandaşlar tarafından koşuculara yoğun destek verildi.

        Yarışlarda birinciliği İsmail Cem Aydın, ikinciliği Yusuf Oran ve üçüncülüğü Mustafa Nazlı kazandı. Dereyece girenlere ödüllerini Belediye Başkanı Turhan Bulut verdi.

        Bulut, yaptığı açıklamada, "Cumhuriyetimizin 100. yılının şanına yakışır etkinlik oldu. Bu güzel yarışmaya katılan tüm sporculara teşekkür ediyorum. Yaşasın Cumhuriyet, Yaşasın Atatürk." dedi.

        Yarışta birinci gelen Aydın, okul arkadaşı olan ve vatani görevini yaparken fenalaşarak hayatını kaybeden Muhammed İsmail Karaağaç anısına koşuya katıldığını belirterek, "Unutulmadın, unutulmayacaksın kardeşim. Seni seviyoruz." ifadesini kullandı.

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