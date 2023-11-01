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        Mengen'de üniversite öğrencileri çevre temizliği yaptı

        Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileri, Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında çevreyi temizledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2023 - 15:39 Güncelleme: 01.11.2023 - 15:49
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        Mengen'de üniversite öğrencileri çevre temizliği yaptı
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        Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileri, Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında çevreyi temizledi.

        Gastronomi ve Mutfak Sanatları Topluluğunca çevre kirliliğine dikkati çekmek amacıyla düzenlenen etkinlik kapsamında Mengen ilçe merkezinde buluşan öğrenciler, marşlar eşliğinde Sıtma Pınarı Ormanı Mesire Alanı'na yürüdü.

        Öğretim Görevlisi Hilal Çavuş'un katıldığı etkinlikte hep birlikte mesire alanını temizleyen öğrenciler, Türk bayrağı da açtı.

        Topluluk üyesi Kemalcan Demircan, etkinlikle Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün "Çevreyi korumak aklın gereğidir. Ormansız ve ağaçsız toprak vatan değildir." sözlerine dikkati çekmek istediklerini belirterek, "Halkımızda farkındalık yaratıp gelecek nesillere temiz ve yaşanabilir bir memleket bırakmak istedik." ifadesini kullandı.

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