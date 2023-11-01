Yeniçağa'da genç şefler yemek yarışmasında hünerlerini sergiledi

Bolu'da "Modern Türk Mutfağı" temalı "Genç Şefler Yeniçağa Yemek Yarışması" düzenlendi.

Yeniçağa Aşçılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen yarışmaya, okulda eğitim gören 22 aşçı adayı katıldı.

Bir televizyon programında yayınlanan yemek yarışmasında ünlenen Eray Aksungur'un başkanlığını yaptığı yarışmanın jüri üyeleri, Erhan Değer, Gül İnce, Ayşegül Ak Büyükboğa ve Hakan Kılıç'tan oluştu.

Birbirinden güzel ve lezzetli sunum tabaklarının sunulduğu yarışmada, Emre Eryılmaz birinci, Hasan Yeşil ikinci, Edis Filiz üçüncü oldu.

Tüm öğrencilere katılım belgesinin verildiği etkinliği, Bolu Vali Yardımcısı Kemal Ercan Ateş, Yeniçağa Kaymakamı Mehmet Kaan Kini ve İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Mehmet Kavuncu da izledi.