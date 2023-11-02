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        Emniyet Genel Müdürü Ayyıldız, Bolu İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti

        Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız, Bolu İl Emniyet Müdürlüğüne ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2023 - 21:55 Güncelleme: 02.11.2023 - 21:58
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        Emniyet Genel Müdürü Ayyıldız, Bolu İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti
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        Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız, Bolu İl Emniyet Müdürlüğüne ziyarette bulundu.

        Ayyıldız, emniyet müdürlüğü önünde İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, müdür yardımcıları ve şube müdürleri tarafından karşılandı.

        Daha sonra Emniyet Müdürlüğü Şeref Defterini imzalayan Ayyıldız, Dağdeviren'den Bolu'da yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Ayyıldız, ziyaretin ardından kentten ayrıldı.

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