Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        Bolu'da 100 çarşı ve mahalle bekçisi kan bağışında bulundu

        Bolu'da 100 çarşı ve mahalle bekçisi, Cumhuriyet'in 100. yılı ve Kızılay Haftası etkinlikleri kapsamında kan bağışı yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2023 - 13:27 Güncelleme: 03.11.2023 - 13:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bolu'da 100 çarşı ve mahalle bekçisi kan bağışında bulundu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bolu'da 100 çarşı ve mahalle bekçisi, Cumhuriyet'in 100. yılı ve Kızılay Haftası etkinlikleri kapsamında kan bağışı yaptı.

        İl Emniyet Müdürlüğünün Cumhuriyet'in 100. yılı ve Kızılay Haftası etkinlikleri kapsamında kan bağışı kampanyası düzenlendi.

        İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, emniyet binası önünde 100 rakamı şeklinde bekleyen bekçileri selamladıktan sonra Türk Kızılay Bolu Şube Başkanı Muhsin Kınacı'ya çiçek takdim etti.

        Dağdeviren, "Projeye destek veren, göğsümüz kabartan bekçilerimize teşekkür ediyorum. Canımızla ve kanımızla hizmet verdiğimiz bu ülke için vereceğimiz kanlar umarım bu vatanın insanlarına destek olur." dedi.

        Kınacı ise Cumhuriyet'in 100. yılı ve Kızılay Haftası dolayısıyla etkinliği düzenlediklerini belirterek, "Kan sadece insanda üretebilen, onun dışında hiçbir şekilde üretilemeyen bir plazma. Vereceğiniz her kan 3 kişiye can olacak." diye konuştu.

        Daha sonra 100 çarşı ve mahalle bekçisi, emniyet müdürlüğünün kafeteryasında oluşturulan alanda kan bağışında bulundu.

        Polis memurları ile rütbeli personelin de gün içinde kan verebileceği duyuruldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Dilan Polat ve Engin Polat soruşturmasında yeni detaylar!
        Dilan Polat ve Engin Polat soruşturmasında yeni detaylar!
        İstanbul Maratonu nedeniyle trafiğe kapatılacak yollar açıklandı!
        İstanbul Maratonu nedeniyle trafiğe kapatılacak yollar açıklandı!
        İki oğlu, kardeşi ve bir yakınını öldürdü! Canavarın cezası belli oldu
        İki oğlu, kardeşi ve bir yakınını öldürdü! Canavarın cezası belli oldu
        İşte 2024 MTV tutarları!
        İşte 2024 MTV tutarları!
        Maaşlara enflasyon farkı belli oldu
        Maaşlara enflasyon farkı belli oldu
        İstanbul'daki üniversite öğrencilerinin sorunları: Barınma, gıda ve kitap
        İstanbul'daki üniversite öğrencilerinin sorunları: Barınma, gıda ve kitap
        Deniz atıklarından gelir elde edilecek
        Deniz atıklarından gelir elde edilecek
        Nafaka miktarı belli oldu
        Nafaka miktarı belli oldu
        2024'te vergi ve harçlara gelecek zam ortaya çıktı
        2024'te vergi ve harçlara gelecek zam ortaya çıktı
        Buruk'un muhtemel 11'i
        Buruk'un muhtemel 11'i
        Düğün magandaları okul çıkışında dehşet saçtı!
        Düğün magandaları okul çıkışında dehşet saçtı!
        Kasım ayı kira zam tavanı belli oldu
        Kasım ayı kira zam tavanı belli oldu
        İstanbul'da, 1 günlük yağışın ardından işte barajlarda son durum!
        İstanbul'da, 1 günlük yağışın ardından işte barajlarda son durum!
        Ekim ayı enflasyonu açıklandı
        Ekim ayı enflasyonu açıklandı
        Öğle saatlerinden itibaren... Bugüne ve yarına dikkat! AKOM'dan İstanbul için kritik uyarı!
        Öğle saatlerinden itibaren... Bugüne ve yarına dikkat! AKOM'dan İstanbul için kritik uyarı!
        Ahmet Nur Çebi'den adaylık açıklaması
        Ahmet Nur Çebi'den adaylık açıklaması
        Gazze’deki ilk tünelleri, İngilizler’e karşı savaşan Mehmetçik açmıştır!
        Gazze’deki ilk tünelleri, İngilizler’e karşı savaşan Mehmetçik açmıştır!
        "Türkiye'de evimde hissediyorum"
        "Türkiye'de evimde hissediyorum"
        Pierre’in koyunu 18 yıllık sessizliği bozdu
        Pierre’in koyunu 18 yıllık sessizliği bozdu
        "Filistin'de insanlık dramı yaşanıyor"
        "Filistin'de insanlık dramı yaşanıyor"

        Benzer Haberler

        MHK Başkanı İbanoğlu: Yarı otomatik ofsayt sistemi devreye girecek
        MHK Başkanı İbanoğlu: Yarı otomatik ofsayt sistemi devreye girecek
        Emniyet Genel Müdürü Ayyıldız, Bolu İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti
        Emniyet Genel Müdürü Ayyıldız, Bolu İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti
        Bolu'da beyaz eşya parçaları çalan 2 zanlı tutuklandı
        Bolu'da beyaz eşya parçaları çalan 2 zanlı tutuklandı
        Bolu'da trafik güvenliği için 3 yılda yaklaşık 17 bin 500 öğrenciye eğitim...
        Bolu'da trafik güvenliği için 3 yılda yaklaşık 17 bin 500 öğrenciye eğitim...
        Kendisini 8 yerinden bıçaklayan oğlundan şikayetçi olmadı
        Kendisini 8 yerinden bıçaklayan oğlundan şikayetçi olmadı
        Bolu'da uçmakta zorlanan sakar meke, dinlendirildikten sonra doğaya bırakıl...
        Bolu'da uçmakta zorlanan sakar meke, dinlendirildikten sonra doğaya bırakıl...