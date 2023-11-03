Bolu'da 100 çarşı ve mahalle bekçisi kan bağışında bulundu Bolu'da 100 çarşı ve mahalle bekçisi, Cumhuriyet'in 100. yılı ve Kızılay Haftası etkinlikleri kapsamında kan bağışı yaptı.

Bolu'da 100 çarşı ve mahalle bekçisi, Cumhuriyet'in 100. yılı ve Kızılay Haftası etkinlikleri kapsamında kan bağışı yaptı.

İl Emniyet Müdürlüğünün Cumhuriyet'in 100. yılı ve Kızılay Haftası etkinlikleri kapsamında kan bağışı kampanyası düzenlendi.

İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, emniyet binası önünde 100 rakamı şeklinde bekleyen bekçileri selamladıktan sonra Türk Kızılay Bolu Şube Başkanı Muhsin Kınacı'ya çiçek takdim etti.

Dağdeviren, "Projeye destek veren, göğsümüz kabartan bekçilerimize teşekkür ediyorum. Canımızla ve kanımızla hizmet verdiğimiz bu ülke için vereceğimiz kanlar umarım bu vatanın insanlarına destek olur." dedi.

Kınacı ise Cumhuriyet'in 100. yılı ve Kızılay Haftası dolayısıyla etkinliği düzenlediklerini belirterek, "Kan sadece insanda üretebilen, onun dışında hiçbir şekilde üretilemeyen bir plazma. Vereceğiniz her kan 3 kişiye can olacak." diye konuştu.

Daha sonra 100 çarşı ve mahalle bekçisi, emniyet müdürlüğünün kafeteryasında oluşturulan alanda kan bağışında bulundu.

Polis memurları ile rütbeli personelin de gün içinde kan verebileceği duyuruldu.