Bolu'da cinsel istismardan yargılanan sanığa 8 yıl 4 ay hapis cezası

Bolu'da komşusunun kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan sanık, 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık M.Ö. (75) ile 2017 yılında 9 yaşındayken cinsel istismara uğradığı öne sürülen K.Ç. ile yakınları, taraf avukatları ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı katıldı.

Şu an 15 yaşında olan mağdur K.Ç, 9 yaşındayken cinsel istismara maruz kaldığını öne sürerek sanıktan şikayetçi olduğunu söyledi.

Bu çirkin olayı sakladığını ve hep korkuyla yaşadığını ifade eden K.Ç, "Kimseye bir şey söylememem konusunda beni korkutmuştu. 6 yıl sonra ders sırasında olay aklıma geldi ve ağlamaya başladım. Durumu öğretmenime anlattım. Sanıktan şikayetçiyim ve cezalandırılmasını istiyorum." dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığını temsilen duruşmayı takip eden avukat da sanığın en üst hadden cezalandırılmasını talep etti.

Sanık M.Ö. ise suçsuz olduğunu savunarak tahliyesini ve beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, sanık M.Ö'ye "çocuğun cinsel istismarı" suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezası vererek tutukluluğunun devamına hükmetti.