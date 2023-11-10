Büyük Önder Atatürk Bolu'da anıldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 85. yılında Seben ve Mengen ilçelerinde düzenlenen törenlerle anıldı.

Seben Orta Okulu bahçesinde bulunan Atatürk Anıtı'na Seben Kaymakamı Tuğçe Orhan ve Belediye Başkanı Fatih Kavak tarafından çelenk sunuldu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasının ardından Seben Belediyesi Çok Amaçlı Salonu'nda Mehmet Akif Ersoy İmam Hatip Ortaokulunca hazırlanan program yapıldı.

Mengen ilçesinde de Hükümet Konağı önünde tören düzenlendi.

Mengen Kaymakamlığı ve Belediyesi tarafından çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Törenin ardından Mengen Ortaokulu'nda anma töreni gerçekleştirildi.

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