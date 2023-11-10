Bolu'da zincirleme trafik kazasında 9 kişi yaralandı

Bolu'da 4 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen zincirleme trafik kazasında yaralanan 5'i çocuk 9 kişi hastaneye kaldırıldı.

D-100 kara yolu İstanbul istikameti Bolu Sanayi Sitesi mevkisinde 4 otomobilin karıştığı trafik kazası meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 5'i çocuk 9 kişi, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yaklaşık 30 dakika trafiğe kapanan İstanbul yönündeki ulaşım, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.