Mengen'de peynir üretim tesis törenle açıldı

Bolu'nun Mengen ilçesinde, coğrafi işaretli Mengen Peyniri'nin üretimini yapacak tesis hizmete girdi.

İlçedeki eski Atatürk İlkokulu binasında, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı'ndan (MARKA) destek alan Mengen Merkez ve Köyleri Üretim ve Pazarlama Kooperatifince kurulan tesisin açılışına Vali Erkan Kılıç, Mengen Kaymakamı Fatih Yıldız, MARKA Genel Sekreteri Mustafa Çöpoğlu, kurum amirleri, kooperatif yetkilileri ve vatandaşlar katıldı.

Açılışın ardından Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Mengen kampüsünde Mengen Peyniri ve üretimi ile ilgili toplantı yapıldı.

Vali Kılıç, bölgede yüz yıllardır yapılan peynirin standartlaştırılması ve coğrafi işaret almasının ardından kooperatif tarafından üretilmesinin çok önemli olduğunu ifade etti.

Bu tarz çalışmalara destek verdiklerini anlatan Kılıç, "Mengen Peyniri lezzetini kabul ettirmiş. Bu şekliyle dünyaya açılabilecek olması Mengen için önemli bir değer. Mengen halkı çoğunlukla gurbetçi ve dünyanın her yerinde. Bu peynirin sürdürülebilir olmasında onların desteği de önemli olacak." ifadelerini kullandı.

Mengen Kaymakamı Fatih Yıldız, tesisin sadece lezzetli peynirin üretildiği yer olmanın ötesinde ilçenin ekonomik kalkınmasına ve istihdamına önemli katkılarda bulunacağını belirtti.

Kooperatifi Başkanı İbrahim Erdoğan da kendisinin de bir süt üreticisi olduğuna değinerek, üretici olarak ineklerin kesimini önlemek ve Mengen sütüne değer katmak amacıyla kurdukları kooperatifle ilçeye değer katmak için çalıştıklarını kaydetti.

Konuşmaların ardından Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Mengen Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Osman Çavuş ve yüksek lisans öğrencileri tarafından hazırlanan "Dünya Mutfağında Mengen peyniri" başlıklı sunum yapıldı.