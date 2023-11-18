Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        Göynük'te Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi

        Bolu'nunGöynük ilçesinde sivil toplum kuruluşları öncülüğünde İsrail'in Gazze'de devam eden saldırıları protesto edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2023 - 13:38 Güncelleme: 18.11.2023 - 13:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Göynük'te Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bolu'nunGöynük ilçesinde sivil toplum kuruluşları öncülüğünde İsrail'in Gazze'de devam eden saldırıları protesto edildi.

        Gazi Süleyman Paşa Bulvarı'nda toplanan STK üyeleri ve vatandaşlar, İsrail aleyhine sloganlar atarak tepkilerini gösterdi.

        Türk bayrakları ve çeşitli pankartlar taşıyan grup, Gazi Süleyman Paşa Camisi önüne karar yürüdü.

        Burada yapılan basın açıklamasının ardından Filistin'de yaşamını yitirenler için dua edildi, Fetih Suresi okundu.

        Yürüyüşe, Göynük Kaymakamı Talha Battal, Göynük Belediye Başkan Yardımcısı Remzi Armağan ve siyasi parti temsilcileri de katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        "Olay var toplanın!" diye aradı! 'Omuz atın' kavgasında 15 kurşun!
        "Olay var toplanın!" diye aradı! 'Omuz atın' kavgasında 15 kurşun!
        Bin Ladin'in mektubu ABD'yi sarstı
        Bin Ladin'in mektubu ABD'yi sarstı
        Berlin'de dev randevu! Montella'nın 11'i
        Berlin'de dev randevu! Montella'nın 11'i
        Antisemitik içerikler başını yaktı!
        Antisemitik içerikler başını yaktı!
        Mehmet Topal'dan İsmail Yüksek ve Arda Güler yorumu
        Mehmet Topal'dan İsmail Yüksek ve Arda Güler yorumu
        Diş tedavisine gitmiş hayatını kaybetmişti! Flaş gelişme!
        Diş tedavisine gitmiş hayatını kaybetmişti! Flaş gelişme!
        Gündemdeki Eurofighter hakkında tüm bilinenler
        Gündemdeki Eurofighter hakkında tüm bilinenler
        Uğurcan'a dev talip!
        Uğurcan'a dev talip!
        Kadıköy'de feci kaza sonrası kaçtı yerine başkasını gönderdi!
        Kadıköy'de feci kaza sonrası kaçtı yerine başkasını gönderdi!
        Mide ağrısı sandı, aortunda yırtık çıktı
        Mide ağrısı sandı, aortunda yırtık çıktı
        Mega kentte Saat: 06.00'da başladı! 110 km hızla esecek!
        Mega kentte Saat: 06.00'da başladı! 110 km hızla esecek!
        "Turuncu" fırtına İzmir'de hayatı felç etti!
        "Turuncu" fırtına İzmir'de hayatı felç etti!
        Elektrikli otomobillerde ÖTV değişikliği
        Elektrikli otomobillerde ÖTV değişikliği
        İsrail yine mülteci kampı ve hastaneleri hedef aldı
        İsrail yine mülteci kampı ve hastaneleri hedef aldı
        Merkez: Şirketler de bankalar da taş gibi
        Merkez: Şirketler de bankalar da taş gibi
        45 yıl sonra yeniden Kırgız topraklarında
        45 yıl sonra yeniden Kırgız topraklarında
        Emekli aylığı nasıl hesaplanır?
        Emekli aylığı nasıl hesaplanır?
        Türkiye'de en başarılı 10 Marvel filmi
        Türkiye'de en başarılı 10 Marvel filmi
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro

        Benzer Haberler

        Mengen'in coğrafi işaretli peyniri, kooperatif çalışmasıyla ününü yayacak
        Mengen'in coğrafi işaretli peyniri, kooperatif çalışmasıyla ününü yayacak
        Bolu'da mantar ararken kaybolan kişiyi arama çalışması başladı
        Bolu'da mantar ararken kaybolan kişiyi arama çalışması başladı
        Bolu'da "Terapötik Mimarlıkta Sanatın Etkisi" paneli düzenlendi
        Bolu'da "Terapötik Mimarlıkta Sanatın Etkisi" paneli düzenlendi
        Bolu'da asayiş
        Bolu'da asayiş
        Mengen'de peynir üretim tesis törenle açıldı
        Mengen'de peynir üretim tesis törenle açıldı
        Kıbrıscık'ta karate şampiyonası düzenlendi
        Kıbrıscık'ta karate şampiyonası düzenlendi