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        Bolu'da trafik kazası sonrası hastanede hayatını kaybeden jandarma personeli için tören yapıldı

        Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde trafik kazası sonrası tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren jandarma uzman çavuş Musab Hacıömer Elmas (25) için tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2023 - 13:19 Güncelleme: 15.12.2023 - 13:19
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        Bolu'da trafik kazası sonrası hastanede hayatını kaybeden jandarma personeli için tören yapıldı
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        Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde trafik kazası sonrası tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren jandarma uzman çavuş Musab Hacıömer Elmas (25) için tören düzenlendi.

        Yeniçağa'da 1 Aralık'ta iki otomobilin karıştığı kazada yaralanarak Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Elmas, 15 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

        Elmas için hastanenin önünde askeri tören düzenlendi.

        Törene, Elmas'ın annesi Suzan ve babası Mehmet Elmas, nişanlısı Kübra Gönültaş ve akrabalarının yanı sıra Bolu Valisi Erkan Kılıç, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mehmet Avcı, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, kurum amirleri, jandarma personeli ve hastane çalışanları katıldı.

        Elmas'ın yakınları, törende zaman zaman gözyaşlarına hakim olamadı.

        Törenin ardından Elmas'ın cenazesi, defnedilmek üzere memleketi Malatya'ya gönderildi.

        - Olay

        D-100 kara yolunda İstanbul istikametine seyreden Yasin Emre Y. idaresindeki 34 AG 0756 plakalı otomobil, 1 Aralık'ta Yeniçağa ilçesinde trafik ışıklarında bekleyen Recep A. kontrolündeki 10 F 2757 plakalı otomobile arkadan çarpmış, kazada 4'ü jandarma personeli 6 kişi yaralanmıştı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Bolu'daki hastanelere kaldırılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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