Boluspor, Anıl Koç'u renklerine bağladı
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Boluspor, forvet oyuncusu Anıl Koç'u kadrosuna kattı.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Boluspor, forvet oyuncusu Anıl Koç'u kadrosuna kattı.
Ligde 22 puanla 10'uncu sırada yer alan kırmızı-beyazlı ekip, ligin ikinci devresine Antalya'da hazırlanıyor.
Kadrosunu güçlendirmek isteyen Boluspor, 28 yaşındaki Anıl Koç ile 1,5 yıllık anlaşma imzaladı.
Futbola Anderlecht altyapısında başlayan Koç, daha sonra Standard Liege altyapısına transfer olarak burada A takıma yükseldi.
Koç, daha sonra, Charlton Athletic, VV St. Truiden, FC Eindhoven, Antalyaspor, Atlantas, Altınordu, Kasımpaşa ve Manisa Futbol Kulübü takımlarında forma giydi.
Anıl Koç profesyonel kariyerinde 171 resmi karşılaşmaya çıkarken, 29 kez gol sevinci yaşadı.
Koç ayrıca, 11 kez Belçika Milli Takım alt yaş gruplarında görev alırken, 6 kez Türk Milli Takımı alt yaş gruplarında forma giydi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.