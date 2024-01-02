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        Bolu'da durdurulan minibüste 500 bin makaron ele geçirildi

        Bolu'da durdurulan bir minibüste, 500 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2024 - 14:40 Güncelleme: 02.01.2024 - 14:42
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        Bolu'da durdurulan minibüste 500 bin makaron ele geçirildi
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        Bolu'da durdurulan bir minibüste, 500 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) bulundu.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde uygulama yaptı.

        Uygulamada durdurulan U.A. (33) idaresindeki minibüste yapılan aramada, 500 bin doldurulmamış makaron ele geçirildi.

        Sürücü ile minibüsteki 3 kişi, emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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