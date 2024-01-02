Bolu'da durdurulan minibüste 500 bin makaron ele geçirildi

Bolu'da durdurulan bir minibüste, 500 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde uygulama yaptı.

Uygulamada durdurulan U.A. (33) idaresindeki minibüste yapılan aramada, 500 bin doldurulmamış makaron ele geçirildi.

Sürücü ile minibüsteki 3 kişi, emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

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