Yeniçağa Gölü'nün çevresi beyaz örtüyle kaplandı

Bolu'daki Yeniçağa Gölü'nün çevresi kar yağışının ardından beyaza büründü.

İlçede etkili olan yağışın ardından kar kalınlığı yer yer 15 santimetreye ulaştı.

Yeniçağa Gölü'nün çevresi yağan karla bir başka güzelliğe büründü.

Beyaz örtüyle kaplanan bölge ziyaretçilerine görsel şölen oluşturdu.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.