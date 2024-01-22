Göynük'te seyir halindeki otomobil yandı

Bolu'nun Göynük İlçesi seyir halindeyken yanan otomobil itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Ercan B. idaresindeki 14 AH 215 plakalı otomobilde, Dedeler köyü mevkisinde seyir halindeyken yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler otomobilde çıkan yangını kısa sürede müdahale ederek söndürdü.

Yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

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