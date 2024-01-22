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        Göynük'te seyir halindeki otomobil yandı

        Bolu'nun Göynük İlçesi seyir halindeyken yanan otomobil itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2024 - 09:13 Güncelleme: 22.01.2024 - 09:13
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        Göynük'te seyir halindeki otomobil yandı
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        Bolu'nun Göynük İlçesi seyir halindeyken yanan otomobil itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

        Ercan B. idaresindeki 14 AH 215 plakalı otomobilde, Dedeler köyü mevkisinde seyir halindeyken yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Olay yerine gelen ekipler otomobilde çıkan yangını kısa sürede müdahale ederek söndürdü.

        Yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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