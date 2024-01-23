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        Bolu'da park halindeki otomobil yandı

        Bolu'da park halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2024 - 08:54 Güncelleme: 23.01.2024 - 09:05
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        Bolu'da park halindeki otomobil yandı
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        Bolu'da park halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü.

        Merkeze bağlı Yolçatı köyünde park halindeki H.Ö'ye ait 14 ABN 424 plakalı otomobilde, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

        Yangın nedeniyle otomobilde büyük çaplı hasar oluştu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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