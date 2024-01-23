Bolu'da park halindeki otomobil yandı

Bolu'da park halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü.

Merkeze bağlı Yolçatı köyünde park halindeki H.Ö'ye ait 14 ABN 424 plakalı otomobilde, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangın nedeniyle otomobilde büyük çaplı hasar oluştu.

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