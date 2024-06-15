Trafik Gerede-Karadeniz bağlantı yolunda yoğun, Anadolu Otoyolu'nda kısmen akıcı seyrediyor

Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yola çıkan sürücüler, Gerede-Karadeniz bağlantı yolunda trafikte yoğunluğa neden oluyor.

Bayram tatilini memleketleri ya da tatil beldelerinde geçirmek için İstanbul ve çevre illerden yola çıkan sürücülerin bölgeden geçişleri devam ediyor.

Yoğunluk nedeniyle Gerede-Karadeniz bağlantı yolunda ulaşım zaman zaman durma noktasına geliyor. Trafik akışının yavaşlaması sonucu bölgede araç kuyruğu oluştu.

Bölgedeki araç yoğunluğu dron ile görüntülendi.

"İstanbul'un Anadolu'ya açılan kapısı" olarak bilinen Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli ile Gerede gişeleri arasında ise sabah saatlerinden itibaren görülen yoğunluk kısmen azaldı.

Güzergahlarda meydana gelen hasarlı kazalar ve araç arızaları zaman zaman yoğunluğu artırıyor. Karayolları, trafik ve jandarma ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması için çalışma yürütüyor. Öte yandan Anadolu Otoyolu'nun Bolu, Sakarya, Kocaeli ve Düzce kesiminde Ankara istikametinde trafik kısmen akıcı seyrediyor. Otoyolun Düzce kesiminde gişeler, Kaynaşlı ve viyadükler mevkileri ile Sakarya'da Kuzey Marmara Otoyolu'nun sona erdiği, Anadolu Otoyolu'na bağlantı sağlanan Akyazı bölgesinde trafiğin daha yavaş ilerlediği görülüyor.