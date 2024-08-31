Bakan Uraloğlu, Bolu Dağı Tüneli'ndeki çalışmaları inceledi:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bolu Dağı Tüneli geçişinde süren çalışmaları 19 Eylül'de tamamlamayı hedeflediklerini belirterek, "Bolu Tüneli'nin İstanbul yönünde hizmet veren tüpünün 67 metre uzatılmasını sağlamış olacağız. Böylece bölgede yaşanabilecek olası heyelanlara karşı ulaşım güvenliğini de maksimum düzeye çıkarmış olacağız." dedi.

Uraloğlu, Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli Kontrol Merkezini ziyaret ederek, tünelin İstanbul yönünde yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Değişimini planladıkları 4 adet viyadük genleşme derzinin, 3'ünün kaynak işlerini de tamamlayarak betonlarını attıklarını, 4'üncü derzde kaynak çalışmalarına devam ettiklerini aktaran Uraloğlu, derzlerin yapı ve trafik güvenliği için çok kıymetli olduğunu, geçmiş yıllarda şerit daraltarak yapılan onarımları da ortadan kaldıracağını vurguladı.

Uraloğlu, refüjdeki 3 bin 500 metrelik beton oto korkulukların yaklaşık 3 bin metresini ve toplam 19 bin 400 metrekare olan viyadükler arası koruma ağını da yenilediklerini belirterek, "Bu çalışmalarımızla birlikte Bolu Tüneli'nin İstanbul yönünde hizmet veren tüpünün 67 metre uzatılmasını sağlamış olacağız. Böylece bölgede yaşanabilecek olası heyelanlara karşı ulaşım güvenliğini de maksimum düzeye çıkarmış olacağız." dedi.

"Bunu göğüslemek zorundayız, kısa süreli bir sıkıntı. Maalesef son yıllarda iklim değişikliğine bağlı olarak mevsim normallerinin çok üstünde yağışlarla karşılaşıyor, sel ve toprak kayması gibi olumsuz etkilere maruz kalabiliyoruz. Artık, iklim değişikliği ve bunun yol açtığı sorunlar insanlığın ortak meselesi konumunda. Hatırlarsanız geçen yıl temmuz ayı içinde yoğun yağışların olumsuz etkilerini, Karadeniz Bölgesi'nin neredeyse tamamında yaşadık. O günlerde de dile getirdiğimiz üzere, 'daha radikal kararlar alarak yaşanabilecek olumsuzlukları da en aza indirmek için önlemlerimizi arttıracağız' demiştik."

Şu anda D-100 kara yolunda yaşanan yoğunluğun geçici olduğunu, çalışmanın 19 Eylül'de bitmesini planladıklarını dile getiren Uraloğlu, bundan sonra Bolu Dağı geçişinin, bu tür nedenlerden dolayı trafik kesintisine uğramayacağını kaydetti.

- "Sürücülerimiz seyahat planı yaparken çalışmaları göz önünde bulundurmalı"

Bu yolu, ağır taşıtlar haricindeki tüm araç sürücüleri için de alternatif bir yol olarak tavsiye eden Uraloğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ankara-İstanbul yönünde Anadolu Otoyolu ve Ankara-Bolu Devlet Yolu'nu tercih eden ağır taşıtlar haricinde araç sürücüleri ise Bolu Dağı geçişinde D-100 Devlet Yolu'na alternatif olarak, yine Bolu-Mudurnu-Akyazı aksını tercih edebilmektedirler. Bu noktada sürücülerimizden çalışmalarımız tamamlanana kadar önümüzdeki 19 günlük süreçte seyahat planlarını yaparken, bu hususları göz önünde bulundurmalarını da talep ediyoruz. Alternatif güzergahları değerlendirsinler. Elbette can güvenlikleri için çalışma yapılan kesimlerdeki trafik işaret ve işaretçilerine de muhakkak uymalarını bekliyoruz. Bu düşüncelerle; Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli’ndeki başarılı çalışmalarından dolayı tüm kara yolcu çalışma arkadaşlarıma, müteahhit firmamıza ve müşavir firmamıza, Bolu Valiliği'mize ve emniyet teşkilatımıza ve Bolu'daki tüm yöneticilerimize teşekkür ediyorum. Çalışmalarımız boyunca bize gerekli hoşgörü ve tahammülü gösteren sürücü ve yolcularımıza da teşekkür ediyorum."