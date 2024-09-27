Bolu'da şehit polis memuru Şeyda Yılmaz için dua edildi

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Kadı Camisi'nde gerçekleştirilen programda, İstanbul Ümraniye'de uğradığı silahlı saldırıda şehit olan 27 yaşındaki polis memuru Yılmaz ve tüm şehitler için dua edildi.

Bolu'da, uğradığı silahlı saldırıda şehit olan polis memuru Şeyda Yılmaz için anma programı düzenlendi.

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