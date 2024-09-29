Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        Bolu'da yangın çıkan ahşap ev kullanılamaz hale geldi

        Bolu'da 2 katlı ahşap evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2024 - 10:31 Güncelleme: 29.09.2024 - 10:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bolu'da yangın çıkan ahşap ev kullanılamaz hale geldi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bolu'da 2 katlı ahşap evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Karaçayır Mahallesi Yılmaz Sokak'ta kullanılmayan 2 katlı ahşap evde yangın çıktı. Alevleri gören mahalle sakinleri, durumu itfaiyeye bildirdi.

        Olay yerine sevk edilen ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çalışmasıyla yangın söndürüldü.

        Ahşap yapı kullanılamaz hale gelirken, bitişikteki bir ev zarar gördü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Akşam saatlerine dikkat! Meteoroloji'den Marmara uyarısı
        Akşam saatlerine dikkat! Meteoroloji'den Marmara uyarısı
        Hizbullah'ın yeni lideri kim olacak?
        Hizbullah'ın yeni lideri kim olacak?
        Türkiye’deki 'yeni nesil mafya' hakkında neler biliniyor?
        Türkiye’deki 'yeni nesil mafya' hakkında neler biliniyor?
        "Buruk'un şımarıklığı ve fantezisi..."
        "Buruk'un şımarıklığı ve fantezisi..."
        İran'da binlerce kişi İsrail'i protesto etti
        İran'da binlerce kişi İsrail'i protesto etti
        Mourinho'nun Antalyaspor 11'i
        Mourinho'nun Antalyaspor 11'i
        Sivrisinekler insanları nasıl tespit eder?
        Sivrisinekler insanları nasıl tespit eder?
        Motosiklet kazalarında ürküten tablo
        Motosiklet kazalarında ürküten tablo
        Dünyada bir ilk
        Dünyada bir ilk
        Acı içinde acı! Anne öldü! Bebeğe çevredekiler sahip çıktı
        Acı içinde acı! Anne öldü! Bebeğe çevredekiler sahip çıktı
        Tel Aviv'de patlama sesleri
        Tel Aviv'de patlama sesleri
        Çocuklarda görülen PANS ve PANDAS sendromlarına dikkat!
        Çocuklarda görülen PANS ve PANDAS sendromlarına dikkat!
        Zamanda yolculuk
        Zamanda yolculuk
        Nasrallah'ı öldüren İsrail'e destek
        Nasrallah'ı öldüren İsrail'e destek
        En büyük pişmanlığını açıkladı
        En büyük pişmanlığını açıkladı
        Kayıp olarak aranıyordu! Aracında ölü bulundu
        Kayıp olarak aranıyordu! Aracında ölü bulundu
        Kasımpaşa'dan tarihi geri dönüş!
        Kasımpaşa'dan tarihi geri dönüş!
        "Herkes aynı değil hayatta Okan Hoca!"
        "Herkes aynı değil hayatta Okan Hoca!"
        Kral'ın acısı
        Kral'ın acısı
        Müşterisine yüzde 300, çalışanlarına yüzde 40 zam
        Müşterisine yüzde 300, çalışanlarına yüzde 40 zam

        Benzer Haberler

        Boluspor-Manisa FK maçının ardından
        Boluspor-Manisa FK maçının ardından
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Boluspor - Manisa FK: 2-0
        Boluspor - Manisa FK: 2-0
        Abant'ta çıkan örtü yangını söndürüldü
        Abant'ta çıkan örtü yangını söndürüldü
        Bolu'da Geleneksel Gerede Hayvan ve Emtia Panayırı devam ediyor
        Bolu'da Geleneksel Gerede Hayvan ve Emtia Panayırı devam ediyor
        Bolu'da çeşitli suçlardan aranan 11 şüpheli tutuklandı
        Bolu'da çeşitli suçlardan aranan 11 şüpheli tutuklandı