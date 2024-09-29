Bolu'da yangın çıkan ahşap ev kullanılamaz hale geldi
Bolu'da 2 katlı ahşap evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Bolu'da 2 katlı ahşap evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Karaçayır Mahallesi Yılmaz Sokak'ta kullanılmayan 2 katlı ahşap evde yangın çıktı. Alevleri gören mahalle sakinleri, durumu itfaiyeye bildirdi.
Olay yerine sevk edilen ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çalışmasıyla yangın söndürüldü.
Ahşap yapı kullanılamaz hale gelirken, bitişikteki bir ev zarar gördü.
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