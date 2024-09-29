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        Anadolu Otoyolu Bolu kesiminde iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde 2 otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2024 - 12:28 Güncelleme: 29.09.2024 - 12:28
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        Anadolu Otoyolu Bolu kesiminde iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
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        Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde 2 otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

        Otoyolun İstanbul istikametinde seyreden Z.K. idaresindeki 34 AGL 334 plakalı otomobil, Yeniçağa mevkisinde sürücüsü öğrenilemeyen 34 KMZ 661 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve karayolları ekipleri sevk edildi.

        Kazada 34 KMZ 661 plakalı otomobilin sürücüsü ile araçlardaki 2 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul yönünde bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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