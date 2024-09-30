Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        Bolu Dağı'nda sağanak ve sis etkili oldu

        D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde sis ve sağanak ulaşımı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2024 - 09:33 Güncelleme: 30.09.2024 - 09:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bolu Dağı'nda sağanak ve sis etkili oldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde sis ve sağanak ulaşımı olumsuz etkiledi.

        Kara yolunun Bolu kesiminde yer alan Dağkent, Yumrukaya ve Abant Kavşağı, Seymenler ile Düzce bölümünde kalan Bakacak, Karanlıkdere ve Taşaltı mevkilerinde sağanak etkili oldu.

        Seymenler, Bakacak ve Karanlıkdere mevkilerinde yer yer etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 45 metreye kadar düştü.

        Karayolları ve trafik ekipleri, sürücüleri bölgeden geçerken dikkatli seyretmeleri, takip mesafesini korumaları ve aşırı hız yapmamaları yönünde uyardı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        3 yıl arayla ağlattılar! Kaderin böylesi!
        3 yıl arayla ağlattılar! Kaderin böylesi!
        İlk 100'süzler
        İlk 100'süzler
        Aylıktaki düşüşten korunma formülü
        Aylıktaki düşüşten korunma formülü
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 6 bölgede sağanak!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 6 bölgede sağanak!
        Kasırga vurdu, can kaybı artıyor!
        Kasırga vurdu, can kaybı artıyor!
        2 bin 400 rakımda, uçurumun kenarında!
        2 bin 400 rakımda, uçurumun kenarında!
        İlk iletişim nasıl gerçekleşti?
        İlk iletişim nasıl gerçekleşti?
        Sevdiğiniz havalar kişiliğinizi ele veriyor!
        Sevdiğiniz havalar kişiliğinizi ele veriyor!
        Elektrikli araç satışına ticariden başladı
        Elektrikli araç satışına ticariden başladı
        Trump'tan Google'a: Dava açacağım
        Trump'tan Google'a: Dava açacağım
        Jose Mourinho'dan flaş hareket!
        Jose Mourinho'dan flaş hareket!
        En büyük pişmanlığını açıkladı
        En büyük pişmanlığını açıkladı
        Çöp dolu evinde ölü bulundu
        Çöp dolu evinde ölü bulundu
        Beyrut'ta büyük yıkım!
        Beyrut'ta büyük yıkım!
        Almanya Cumhurbaşkanı, İtalya'dan özür diledi
        Almanya Cumhurbaşkanı, İtalya'dan özür diledi
        Hakem ve Buruk'a tepkiler çığ gibi!
        Hakem ve Buruk'a tepkiler çığ gibi!
        Adana'nın kazananı
        Adana'nın kazananı
        "Aramızda bir sorun yok"
        "Aramızda bir sorun yok"
        Okan Buruk'un hakemi tehdit görüntüleri ortaya çıktı
        Okan Buruk'un hakemi tehdit görüntüleri ortaya çıktı
        Top çizgiyi geçti mi geçmedi mi?
        Top çizgiyi geçti mi geçmedi mi?

        Benzer Haberler

        Bolu'da orman yangını büyümeden kontrol altına alındı
        Bolu'da orman yangını büyümeden kontrol altına alındı
        Göynük'te Hafız Sabri Işık Spor Kompleksi açıldı
        Göynük'te Hafız Sabri Işık Spor Kompleksi açıldı
        Anadolu Otoyolu Bolu kesiminde iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yara...
        Anadolu Otoyolu Bolu kesiminde iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yara...
        Bolu'da yangın çıkan ahşap ev kullanılamaz hale geldi
        Bolu'da yangın çıkan ahşap ev kullanılamaz hale geldi
        Boluspor-Manisa FK maçının ardından
        Boluspor-Manisa FK maçının ardından
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Futbol: Trendyol 1. Lig