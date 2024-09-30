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        Anadolu Otoyolu Bolu kesiminde meydana gelen kazalarda 7 kişi yaralandı

        Sağanağın etkili olduğu Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde meydana gelen trafik kazalarında 7 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2024 - 14:07 Güncelleme: 30.09.2024 - 14:09
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        Anadolu Otoyolu Bolu kesiminde meydana gelen kazalarda 7 kişi yaralandı
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        Sağanağın etkili olduğu Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde meydana gelen trafik kazalarında 7 kişi yaralandı.

        Otoyolun Ankara istikameti Dörtdivan mevkisinde sürücülerinin kimlikleri henüz öğrenilemeyen 06 BG 3117 plakalı otomobil, RE BA 956 plakalı cip ve RE 080 AL plakalı tırın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada bariyere çarpan otomobil, yoldan çıkarak takla attı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan otomobildeki 6 kişi, sağlık ekiplerince Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı.

        Otoyolun aynı mevkisindeki kazada ise 34 KRR 394 otomobil ile 28 ABH 929 otomobil çarpıştı. Takla atan 34 KRR 394 plakalı otomobildeki 1 kadın yaralandı.

        Kaza yerine sevk edilen polis ve jandarma ekiplerince araçtan çıkarılan yaralı, Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'nde tedavi altına alındı.

        Bu arada ekipler, sağanağın etkili olduğu bölgede ıslanmaması ve üşümemesi için yaralı kadına mont giydirdi.

        Öte yandan sağanağın ulaşımı olumsuz etkilediği otoyolun Ankara ve İstanbul yönlerinde de 4 hasarlı trafik kazası meydana geldi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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