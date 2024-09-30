Anadolu Otoyolu Bolu kesiminde meydana gelen kazalarda 7 kişi yaralandı

Öte yandan sağanağın ulaşımı olumsuz etkilediği otoyolun Ankara ve İstanbul yönlerinde de 4 hasarlı trafik kazası meydana geldi.

Bu arada ekipler, sağanağın etkili olduğu bölgede ıslanmaması ve üşümemesi için yaralı kadına mont giydirdi.

Kaza yerine sevk edilen polis ve jandarma ekiplerince araçtan çıkarılan yaralı, Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'nde tedavi altına alındı.

Otoyolun aynı mevkisindeki kazada ise 34 KRR 394 otomobil ile 28 ABH 929 otomobil çarpıştı. Takla atan 34 KRR 394 plakalı otomobildeki 1 kadın yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Otoyolun Ankara istikameti Dörtdivan mevkisinde sürücülerinin kimlikleri henüz öğrenilemeyen 06 BG 3117 plakalı otomobil, RE BA 956 plakalı cip ve RE 080 AL plakalı tırın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada bariyere çarpan otomobil, yoldan çıkarak takla attı.

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