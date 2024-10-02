Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        Dörtdivan İlçe Müftüsü Önal'dan Belediye Başkanı Efe'ye ziyaret

        Dörtdivan İlçe Müftüsü Mustafa Önal, Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla Dörtdivan Belediye Başkanı Hamza Efe'yi ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2024 - 15:04 Güncelleme: 02.10.2024 - 15:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Dörtdivan İlçe Müftüsü Önal'dan Belediye Başkanı Efe'ye ziyaret
        ABONE OL
        ABONE OL

        Dörtdivan İlçe Müftüsü Mustafa Önal, Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla Dörtdivan Belediye Başkanı Hamza Efe'yi ziyaret etti.

        Belediye Başkanı Efe'yi makamında ziyaret eden Önal ve beraberindeki heyet, hafta kapsamında düzenlenecek etkinliklere ilişkin bilgi verdi.

        Efe de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Camiler ve Din Görevlileri Haftasını kutladı.

        Daha sonra Efe'ye, Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından "Hz. Peygamber ve Şahsiyet İnşası" kitabı hediye edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail Guterres'i "istenmeyen adam" ilan etti
        İsrail Guterres'i "istenmeyen adam" ilan etti
        İran hipersonik füze ile vurdu
        İran hipersonik füze ile vurdu
        İsrail'den yeni saldırı hazırlığı
        İsrail'den yeni saldırı hazırlığı
        İran'ın İsrail'e saldırısına dair neler biliniyor?
        İran'ın İsrail'e saldırısına dair neler biliniyor?
        Ekimde sıcaklık 28 derece! Turizmin başkentinde deniz keyfi!
        Ekimde sıcaklık 28 derece! Turizmin başkentinde deniz keyfi!
        Fatih Terim'e sürpriz talip!
        Fatih Terim'e sürpriz talip!
        Bakan Şimşek'ten 'dar gelirliye konut' açıklaması
        Bakan Şimşek'ten 'dar gelirliye konut' açıklaması
        Beşiktaş'tan sağlam savunma!
        Beşiktaş'tan sağlam savunma!
        Yeni sıcak hava dalgası geliyor!
        Yeni sıcak hava dalgası geliyor!
        Dünyanın en iyi 10 forvetini duyurdular!
        Dünyanın en iyi 10 forvetini duyurdular!
        "Mal sahibini tanıyorum" yalanına kandı hem parasından hem iş yerinden oldu
        "Mal sahibini tanıyorum" yalanına kandı hem parasından hem iş yerinden oldu
        Okan Buruk kaç maç ceza alacak?
        Okan Buruk kaç maç ceza alacak?
        Hastane odasından fotoğraf
        Hastane odasından fotoğraf
        8 gün önce kaybolan kadınla ilgili cinayet şüphesi!
        8 gün önce kaybolan kadınla ilgili cinayet şüphesi!
        Kereviz suyu mucizesi! Gerçek mi, efsane mi?
        Kereviz suyu mucizesi! Gerçek mi, efsane mi?
        'Taş Devri'nden geliyor!
        'Taş Devri'nden geliyor!
        Otomotiv pazarı eylülde daraldı
        Otomotiv pazarı eylülde daraldı
        Ceza adaleti ve 3'lü temyiz sistemi
        Ceza adaleti ve 3'lü temyiz sistemi
        "Ana hedefimiz beyin göçünü beyin gücüne dönüştürmek"
        "Ana hedefimiz beyin göçünü beyin gücüne dönüştürmek"
        Ekmekle olan karmaşık ilişkimiz
        Ekmekle olan karmaşık ilişkimiz

        Benzer Haberler

        Diş sinir yapılarındaki hastalıkları tedavide ihmal, çene kemiği iltihabına...
        Diş sinir yapılarındaki hastalıkları tedavide ihmal, çene kemiği iltihabına...
        Bolu Dağı'nda sağanak ve sis görüş mesafesini düşürdü
        Bolu Dağı'nda sağanak ve sis görüş mesafesini düşürdü
        Orman personelini taşıyan kamyonet duvara çarptı 4 yaralı
        Orman personelini taşıyan kamyonet duvara çarptı 4 yaralı
        Bolu'da 2 bin 200 rakımlı Kartalkaya'ya mevsimin ilk karı yağdı
        Bolu'da 2 bin 200 rakımlı Kartalkaya'ya mevsimin ilk karı yağdı
        Kartalkaya'ya mevsimin ilk karı yağdı
        Kartalkaya'ya mevsimin ilk karı yağdı
        Bolu'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
        Bolu'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı