Dörtdivan İlçe Müftüsü Önal'dan Belediye Başkanı Efe'ye ziyaret

Daha sonra Efe'ye, Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından "Hz. Peygamber ve Şahsiyet İnşası" kitabı hediye edildi.

Efe de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Camiler ve Din Görevlileri Haftasını kutladı.

Belediye Başkanı Efe'yi makamında ziyaret eden Önal ve beraberindeki heyet, hafta kapsamında düzenlenecek etkinliklere ilişkin bilgi verdi.

Dörtdivan İlçe Müftüsü Mustafa Önal, Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla Dörtdivan Belediye Başkanı Hamza Efe'yi ziyaret etti.

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