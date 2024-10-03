Bolu, Düzce ve Bartın'da sis görüş mesafesini düşürdü
Bolu, Düzce ve Bartın'da sis etkili oldu.
Bolu, Düzce ve Bartın'da sis etkili oldu.
D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesimi, Abant Kavşağı, Yumrukaya, Dağkent ve Bolu kent merkezi kesimlerinde yoğun sis oluştu.
Sis nedeniyle kara yolundaki görüş mesafesi yer yer 30 metreye düştü.
Trafik ekipleri, sürücüleri dikkatli seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları konusunda uyardı.
- Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesimi
Öte yandan, Anadolu Otoyolu'nun Düzce ve Gölyaka gişeleri ile Küçük Melen mevkisi ve Gümüşova rampalarındaki yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiledi.
Düzce Ovası'nın güney kesimindeki Aydınpınar yolu ve çevresindeki köyler ile D-100 kara yolu ve kuzey çevre yolunun bazı kısımlarında da sis hakim oldu.
Polis ekipleri, görüş mesafesinin azaldığı güzergahlarda sürücüleri, takip mesafesini korumaları yönünde uyardı.
Kent merkezindeki sis havadan da görüntülendi.
- Bartın
Bartın'da da sis nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi ulaşımı olumsuz etkiledi.
Sabah yoğunluğunu artıran sis, özellikle Bartın-Karabük ve Bartın-Zonguldak kara yolu ile kent merkezinde etkisini gösterdi.
Sürücüler, görüş mesafesinin azalması nedeniyle trafikte dikkatli seyretti.
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