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        Bolu, Düzce ve Bartın'da sis görüş mesafesini düşürdü

        Bolu, Düzce ve Bartın'da sis etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2024 - 10:40 Güncelleme: 03.10.2024 - 10:40
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        Bolu, Düzce ve Bartın'da sis görüş mesafesini düşürdü
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        Bolu, Düzce ve Bartın'da sis etkili oldu.

        D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesimi, Abant Kavşağı, Yumrukaya, Dağkent ve Bolu kent merkezi kesimlerinde yoğun sis oluştu.

        Sis nedeniyle kara yolundaki görüş mesafesi yer yer 30 metreye düştü.

        Trafik ekipleri, sürücüleri dikkatli seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları konusunda uyardı.

        - Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesimi

        Öte yandan, Anadolu Otoyolu'nun Düzce ve Gölyaka gişeleri ile Küçük Melen mevkisi ve Gümüşova rampalarındaki yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiledi.

        Düzce Ovası'nın güney kesimindeki Aydınpınar yolu ve çevresindeki köyler ile D-100 kara yolu ve kuzey çevre yolunun bazı kısımlarında da sis hakim oldu.

        Polis ekipleri, görüş mesafesinin azaldığı güzergahlarda sürücüleri, takip mesafesini korumaları yönünde uyardı.

        Kent merkezindeki sis havadan da görüntülendi.

        - Bartın

        Bartın'da da sis nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi ulaşımı olumsuz etkiledi.

        Sabah yoğunluğunu artıran sis, özellikle Bartın-Karabük ve Bartın-Zonguldak kara yolu ile kent merkezinde etkisini gösterdi.

        Sürücüler, görüş mesafesinin azalması nedeniyle trafikte dikkatli seyretti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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