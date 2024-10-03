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        Bolu'da devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı

        Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2024 - 11:58 Güncelleme: 03.10.2024 - 11:58
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        Bolu'da devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı
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        Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.

        Anadolu Otoyolu İstanbul istikameti Yeniçağa mevkisinde A.Ö. idaresindeki 06 CTV 914 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Araçta sıkışan sürücü, Gerede Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

        Kazada yaralanan sürücü, ambulansla Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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