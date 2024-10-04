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        Bolu'da milli futbolcu Melih Demiral'ın heykeli dikildi

        Bolu'da milli futbolcu Melih Demiral'ın heykeli, törenle açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2024 - 18:08 Güncelleme: 04.10.2024 - 18:16
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        Bolu'da milli futbolcu Melih Demiral'ın heykeli dikildi
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        Bolu'da milli futbolcu Melih Demiral'ın heykeli, törenle açıldı.

        Demiral'ın 2024 Avrupa Şampiyonası'ndaki Türkiye-Avusturya maçında "bozkurt" işareti yaptığı anı simgeleyen heykel, Karaçayır Mahallesi Şehit Selen Paşa Caddesi'ndeki dönel kavşağa yerleştirildi.

        Heykelin açılış töreninde konuşan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, o dönem UEFA tarafından Demiral'a 2 maç ceza verilmesini tepki gösterdiklerini belirterek, futbolcunun heykelini dikeceğini söylediklerini hatırlattı.

        En büyük tepkisinin emperyalizme olduğunu dile getiren Özcan, "Hep çifte standartlılar. İspanyol sporcu gol atıyor, boğa işareti yapıyor buna ceza yok çünkü boğa İspanyolların simgesi. Türk dünyasının simgesi de bozkurt. Bu hareketi yapınca niye ceza veriliyor?" dedi.

        Heykelden bazı kesimlerin rahatsızlık duyduğunu söyleyen Özcan, "sözde değil, özde milliyetçi" olduklarını, verdikleri sözü tuttuklarını sözlerine ekledi.

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