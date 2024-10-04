Göynük'te otluk arazide başlayarak ormanlık alana sıçrayan yangın büyümeden söndürüldü
Bolu'nun Göynük ilçesinde otluk arazide başlayarak ormanlık alana sıçrayan yangın büyümeden söndürüldü.
Bolu'nun Göynük ilçesinde otluk arazide başlayarak ormanlık alana sıçrayan yangın büyümeden söndürüldü.
Mustanlar köyü mevkisindeki otluk arazide yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın büyümeden söndürüldü.
Yangında 1,5 dönüm ormanlık alan zarar gördü.
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