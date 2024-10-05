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        Kaymakam Güngör sporcu kişiliğiyle gençlere örnek oluyor

        ZAFER GÖDER - Sporu yaşam tarzı olarak benimseyen Bolu'nun Kıbrsıcık Kaymakamı Metehan Güngör, spora ilgiyi artırmak istiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2024 - 11:17 Güncelleme: 05.10.2024 - 11:17
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        Kaymakam Güngör sporcu kişiliğiyle gençlere örnek oluyor
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        ZAFER GÖDER - Sporu yaşam tarzı olarak benimseyen Bolu'nun Kıbrsıcık Kaymakamı Metehan Güngör, spora ilgiyi artırmak istiyor.

        Kıbrıscık'ta mayısta göreve başlayan 26 yaşındaki Kaymakam Güngör, ilçede yaptığı çalışmaların yanı sıra sportif faaliyetleriyle öne çıkıyor.

        Sporla iç içe hayat yaşayan Güngör, futbol, yüzme, boks ve vücut geliştirme gibi spor dallarıyla ilgilendi.

        Sakatlık ve sağlık sorunları nedeniyle futbolu bıraktıktan sonra doktorunun tavsiyesi üzerine başladığı yüzmede Türkiye'de önemli dereceler elde eden Güngör, 2016 yılından beri yüzmenin yanı sıra vücut geliştirme sporunu sürdürüyor.

        Spora olan ilgisi dolayısıyla "vücut adam", "sporcu kaymakam" gibi lakaplar takılan Güngör, insanların spora yönelmesinde rol model olmak istiyor.

        - "Spor benim için vazgeçilmez bir yaşam tarzı"

        Kaymakam Metehan Güngör, AA muhabirine, sporun kendisi için vazgeçilemez bir yaşam tarzı olduğunu söyledi.

        Farklı spor dallarıyla ilgilendiğini ancak sakatlıklar ve sağlık sebepleri nedeniyle çalışmalarına vücut geliştirme ve yüzmeyle devam ettiğini belirten Güngör, "Yüzme daha sonra hayatımda profesyonel bir seviyeye geldi. Yüzmede Türkiye'de önemli dereceler yaptım. Yüzmede, Türkiye'de yarı olimpikte 25 metrede 14 saniye, olimpik branşta da 50 metrede de 31 saniye derecem var. Ayrıca 2016'dan beri vücut geliştirme Türkiye Şampiyonası'na hazırlanıyorum fakat mülki idare amirliği hasebiyle bu şampiyonaya giremedik. Biraz ertelendi. İnşallah bu hedefimizi gerçekleştirme gayretinde olacağız." diye konuştu.

        Güngör, çalışmalarına önceki kaymakamların girişimleriyle Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından inşa edilen spor salonunda devam ettiğini anlattı.

        Spor salonunu aktif hale getirmeyi amaçladıklarını aktaran Güngör, "Amacımız sadece vücut geliştirme, fitness değil; dövüş sporları, karate, muay thai, boks ve atletizmde çocuklar geliştirmek. En önemlisi burada spordan uzak olan halkı spora teşvik etmek çünkü spor sayesinde fiziksel ve zihinsel gelişim tamamlanıyor." dedi.

        - "Meslek büyüklerim benim için 'vücut adam' tabirini çok kullanıyorlardı"

        Güngör, spor olmadan yapamadığını dile getirerek, "Hedefim Türkiye'de bir kaymakamın da sporcu olduğunu, rol model olabileceğini herkese gösterebilmek. Umarım bu konuda başarılı oluruz. Hatay'da görev yaparken oradaki meslek büyüklerim benim için özellikle 'vücut adam' tabirini çok kullanıyorlardı. Bu açıkçası bana mutluluk veriyordu. Böyle anılmak da güzel. 'Sporcu kaymakam', 'kaslı kaymakam', 'vücut adam' gibi ünvanları elde ettik. Bu da gerçekten mutluluk vericiydi bizim adımıza." ifadelerini kullandı.

        Güngör, hangi mesleği yaparsa yapsın herkesin mutlaka sporla ilgilenmesi hatta dereceler elde etmesi gerektiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

        "Savcı, hakim, kaymakam, birçok meslektaşım çeşitli alanlarda, çeşitli branşlarda spor faaliyetleri icra ediyorlar. Ben herkesin meslek gözetmeksizin spora yoğunlaşabileceği taraftarıyım. Mülki idare amiri olarak gayem; rol model olmak. Fitnessla vücut geliştirmeyle ülkemi temsil edebiliyorsam bu ünvanları alabiliyorsam ne mutlu bana. Herkes de bunu yapabilir. O yüzden öz güvenli olsunlar, kendilerine inansınlar."

        Bolu Emniyet Müdür Yardımcısı Türker Uygur'un Türkiye 2024 Vücut Geliştirme ve Fitness Şampiyonası'nda 3'üncü olmasına değinen Güngör, "Gurur duydum. Bir emniyet müdürümüzün ki yaşı 51. Bu yaşta birinin Türkiye'de derece yapması bizi çok motive etti. Kendisiyle bu konu üzerinde görüşmedim. İnşallah hedefimiz kendisiyle görüşüp spor salonumuza davet edip bir antrenman yaparak güzel bir görüntü oluşturmak." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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