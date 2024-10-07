Bolu'da ağaçlık alana devrilerek yanan otomobilde ölen 2 kişinin kimlikleri belirlendi

Kazanın oluş şekli ve nedeni ile ölenlerin kimliklerinin belirlenmesi için çalışma başlatılmıştı.

Mudurnu-Nallıhan kara yolunda dün, Dolayız köyü Aynalıkaya mevkiinde ormanlık alandaki şarampole devrilerek yangın çıkan H 6876 BC Bulgaristan plakalı otomobilde yaşamını yitirenlerin Ahmet (77) ile eşi Saynur Temiz (77) olduğu belirlendi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.