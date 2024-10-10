Torunu yaşındaki katılımcıları yenip şampiyon oldu

ZAFER GÖDER - Bolu'da düzenlenen masa tenisi turnuvasında torunu yaşındaki rakiplerini yenerek şampiyon olan 77 yaşındaki Süleyman Ölgün, spor yapmanın ve başarının yaşının olmadığını elde ettiği başarıyla ortaya koydu.

Kıbrıscık Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından eylül ayında gerçekleştirilen turnuvaya, yaşları 20-37 arasında değişen 14 kişinin yanı sıra 77 yaşındaki Ölgün de katıldı.

İlçe Gençlik ve Spor Müdürü İbrahim Damar, İlçe Sağlık Müdürü Selim Göksu, İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Kazanç, İlçe Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Aykut Karakuzu'nun da mücadele ettiği turnuvada, aralarında aktif olarak spor yapanlar ile hakemlerin de bulunduğu rakiplerini geride bırakan Ölgün birinci oldu.

Süleyman Ölgün, AA muhabirine, şampiyon olduğu için mutlu olduğunu söyledi.

Ölgün, gençliğinde amatör olarak futbol oynadığını, voleybol ve masa tenisi oynamayı da öğrendiğini dile getirerek, "Masa tenisini sonradan öğrendim. Ankara'da fabrikada çalışırken öğrendim. Hala da oynamaya devam ediyorum. Ömrüm ve gücüm yettikçe de devam edeceğim." diye konuştu.

Turnuvada yaş olarak kendisine en yakın katılımcının 37 yaşında olduğuna işaret eden Ölgün, şöyle devam etti:

"3 çocuğum, 5 torunum, 3 de torunumun çocukları var. En büyük torunum 35 yaşında. Gençler benden böyle bir performans beklemedi. Önce beni önemsemediler gibi göründü. 'Yaş 77' deyince tereddüt etmediler. Ömrüm olursa seneye yaparlarsa yine katılırım. Spor her zaman iyidir. Spora edebildiğim kadar devam edeceğim. Gençlerin de spora devam etmesini istiyorum. Yaşlandıkça bırakmamak lazım. Yürüyüş, masa tenisi, imkanlar olduğu müddetçe insanların spor etkinliklerine katılmasını tavsiye ederim."