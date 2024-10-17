Bolu Dağı'nda görüş mesafesini düşüren sis ve sağanak ulaşımı olumsuz etkiledi

Düzce kent merkezinde ise sağanak nedeniyle bazı bölgelerde su birikintileri oluştuğu görüldü.

Sağanak nedeniyle kara yolu güzergahı ve kent merkezindeki cadde ve sokaklarda sürücüler dikkatli seyretti.

Abant Kavşağı, Elmalık, Bolu Dağı Polisevi, Karanlıkdere, Bakacak, Bıçkıyanı ve Kaynaşlı kesimlerinde sis ve sağanak nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi ulaşımı olumsuz etkiledi.

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sağanak ve sis etkili oldu.

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