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        Bolu'dan kısa kısa

        Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2024 - 18:40 Güncelleme: 18.10.2024 - 19:06
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        Bolu'dan kısa kısa
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        Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Hükümet Meydanı'nda gerçekleştirilen törende, Yeniçağa Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Ergin tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

        Ergin, burada yaptığı konuşmada, muhtarların köy ve mahalle sakinlerinin devlet kurumlarıyla ilişkilerinde aracı rol oynadığını belirtti.

        Törene, merkez ve köy muhtarları ile daire amirleri katıldı.

        -Gerede'de konteyner yangını çıktı

        Gerede ilçesinde, orman işçilerinin dinlenmek için kullandığı konteynerde çıkan yangın söndürüldü.

        Salur köyünde Gerede Orman İşletme Müdürlüğü deposunda bulunan konteynerde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Durumu fark eden işçilerin ihbarı üzerine bölgeye Gerede Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın konteynerde hasara neden oldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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