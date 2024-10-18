Bolu'dan kısa kısa

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın konteynerde hasara neden oldu.

Salur köyünde Gerede Orman İşletme Müdürlüğü deposunda bulunan konteynerde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Törene, merkez ve köy muhtarları ile daire amirleri katıldı.

Ergin, burada yaptığı konuşmada, muhtarların köy ve mahalle sakinlerinin devlet kurumlarıyla ilişkilerinde aracı rol oynadığını belirtti.

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