Bolu'dan kısa kısa

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Mengen Dr. Mustafa Körpeoğlu İlçe Devlet Hastanesi'nde düzenlenen tatbikata, 112 Acil Sağlık ekipler, UMKE ve İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli katıldı.

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