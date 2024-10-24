Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        Bolu'dan kısa kısa

        Bolu'nun Mengen ilçesinde, deprem ve yangın tatbikatı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2024 - 10:55 Güncelleme: 24.10.2024 - 10:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bolu'dan kısa kısa
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bolu'nun Mengen ilçesinde, deprem ve yangın tatbikatı yapıldı.

        İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Mengen Dr. Mustafa Körpeoğlu İlçe Devlet Hastanesi'nde düzenlenen tatbikata, 112 Acil Sağlık ekipler, UMKE ve İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli katıldı.

        Sirenlerin çalmasıyla başlayan tatbikatta senaryo gereği, depremde yaralanan ve bina içinde mahsur kalan hastalar kurtarıldı.

        Giriş kattaki yaralılar sedyeyle hastane dışına çıkartılırken, üst katlarda mahsur kalan yaralılar ise merdivenli itfaiye araçlarıyla kurtarıldı.

        Daha sonra hastane personeline yangın söndürme eğitimi verildi.

        -Trafik kazasında 1 kişi yaralandı

        Bolu'nun Mengen ilçesindeki trafik kazasında tır sürücüsü yaralandı.

        Ankara- Zonguldak kara yolu Zonguldak istikametinde Muhammet Emre K. idaresindeki 14 EM 929 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çıkarak durabildi.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü, ambulansla İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        TUSAŞ'a terör saldırısı!
        TUSAŞ'a terör saldırısı!
        Doğum günü çiçeğini alırken şehit ettiler! Yüreğimize gömdük sizi!
        Doğum günü çiçeğini alırken şehit ettiler! Yüreğimize gömdük sizi!
        İşte TUSAŞ'a saldıran o teröristler ve saldırı anı
        İşte TUSAŞ'a saldıran o teröristler ve saldırı anı
        Ömer Öcalan Abdullah Öcalan'ı ziyaret etti
        Ömer Öcalan Abdullah Öcalan'ı ziyaret etti
        Korkma!
        Korkma!
        Eşi ve kayınpederine kurşun yağdırdı
        Eşi ve kayınpederine kurşun yağdırdı
        İlaca zam geldi
        İlaca zam geldi
        "Derbi için kötü sinyal"
        "Derbi için kötü sinyal"
        Kuzey Kore'nin balon çöpleri, Güney'in Başkanlık binasına düştü
        Kuzey Kore'nin balon çöpleri, Güney'in Başkanlık binasına düştü
        Yine duran top, yine gol!
        Yine duran top, yine gol!
        Kaç emekli 80 bin TL alıyor?
        Kaç emekli 80 bin TL alıyor?
        Beşiktaş'ın rakibi Lyon'u tanıyalım!
        Beşiktaş'ın rakibi Lyon'u tanıyalım!
        Rusya: Bu felaketle sonuçlanacak
        Rusya: Bu felaketle sonuçlanacak
        Ersin'den fedakarlık!
        Ersin'den fedakarlık!
        Sıradışı partiye baskın: Çok sayıda gözaltı var
        Sıradışı partiye baskın: Çok sayıda gözaltı var
        İsrail medyası: Tel Aviv İran'a saldırmak üzere
        İsrail medyası: Tel Aviv İran'a saldırmak üzere
        2025'te seyahat edilebilecek en iyi yerler
        2025'te seyahat edilebilecek en iyi yerler
        MSB: 32 hedef başarılı şekilde imha edildi
        MSB: 32 hedef başarılı şekilde imha edildi
        NATO ve BM Genel Sekreterlerinden TUSAŞ açıklaması
        NATO ve BM Genel Sekreterlerinden TUSAŞ açıklaması
        'Kirli eller kırılacak'
        'Kirli eller kırılacak'

        Benzer Haberler

        Bolu Dağı'nda sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı
        Bolu Dağı'nda sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı
        Bolu'da ormanlık alanda havan topu mermisi bulundu
        Bolu'da ormanlık alanda havan topu mermisi bulundu
        Mantar toplamaya gittikleri ormanda havan topu mermisi buldular
        Mantar toplamaya gittikleri ormanda havan topu mermisi buldular
        Boluspor, İstanbulspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Boluspor, İstanbulspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Bolu'da ormanda 1000 ağacın kaçak kesildiği iddiasıyla soruşturma
        Bolu'da ormanda 1000 ağacın kaçak kesildiği iddiasıyla soruşturma
        Bolu Dağı'nda yoğun sis
        Bolu Dağı'nda yoğun sis