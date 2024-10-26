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        Bolu ziyaretçi sayısında çıtayı yükseltti

        MEHMET EMİN GÜRBÜZ - Yedigöller, Abant ve Gölcük gibi tabiat ve milli parkları bünyesinde barındıran Bolu, yılın 9 ayında yerli ve yabancı turistlerden ilgi gördü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2024 - 11:05 Güncelleme: 26.10.2024 - 11:09
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        Bolu ziyaretçi sayısında çıtayı yükseltti
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        MEHMET EMİN GÜRBÜZ - Yedigöller, Abant ve Gölcük gibi tabiat ve milli parkları bünyesinde barındıran Bolu, yılın 9 ayında yerli ve yabancı turistlerden ilgi gördü.

        Yüzde 65'i ormanlarla kaplı olan ve dört mevsim ayrı güzelliğe bürünen Bolu, "orman denizi" olarak adlandırılan Yedigöller Milli Parkı, Gölcük Tabiat Parkı ile Abant Gölü Milli Parkı doğaseverlerin gözde mekanları arasında yer aldı.

        Abant ve Yedigöller milli parkları, Gölcük, Karagöl, Göksu, Sülüklü Göl, Sünnet Gölü, Beşpınarlar, Ayıkayası ve Kargalı Gölcük tabiat parklarını bu yıl ocak-eylül döneminde 1 milyon 739 bin 979 kişi ziyaret etti.

        - "Turizm pastasından daha fazla pay alabilmek için çalışmalar yürütüyoruz"

        İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Emre Gürsoy, AA muhabirine, Ankara ve İstanbul gibi iki metropol arasında yer alan Bolu'nun inanılmaz bir doğa turizmi potansiyeline sahip olduğunu söyledi.

        Gürsoy, kentin ziyaretçi sayısının giderek arttığını belirterek, "Yılda yaklaşık 2 milyon ziyaretçi ağırlıyoruz. 1 milyon da ortalama geceleme süremiz var. Yeterli mi? Tabii ki bu potansiyele göre yeterli değil. Bu sayının daha da artması ve Bolu'nun turizm pastasından daha fazla pay alabilmesi için çalışmalar yürütüyoruz." diye konuştu.

        Bolu genelinde 10 bin 26 yatak kapasiteli toplam 157 turizm tesisi olduğunu, yeni yatırımlarla sayının artacağını aktaran Gürsoy, bölgede en çok ziyaretçiyi Abant Gölü Milli Parkı bölgesinin aldığını, ağırlıklı olarak kış ve doğa turizmi tatilcilerinin ağırlandığını anlattı.

        Gürsoy, sonbahar mevsiminde ayrı güzellik sunan Bolu'yu ziyaret etmenin tam zamanı olduğunu vurgulayarak, "Dökülen yaprakların doğayla buluşmasını yakalama adına Bolu, turizm anlamında tam bir fırsat şehri. Bu, verilerle de belli oluyor. Bu aylarda ve kış aylarında çok fazla ziyaretçimiz oluyor. Şimdiden 1 milyon 739 bin 979 sayısını yakaladık. Bolu olarak 2 milyon ortalamamız var. Bu yıl yine 2 milyonu geçeriz. 2025 yılındaki hedefimiz ise 2,5 milyon ziyaretçi ve 1,5 milyon da konaklama." ifadelerini kullandı.

        Kentte ortalama geceleme sayısının kişi başına 1,7 olduğunu dile getiren Gürsoy, "Türkiye ortalamasına göre düşük görünüyor ama bu sahil bandındaki yabancı turistlerin daha fazla konaklamasından kaynaklanıyor. Bu 1,7'yi 2'nin üzerine çekmeyi planlıyoruz. Bunu da 2025 yılında yapacağımız çalışmalarla gerçekleştirmeyi düşünüyoruz. Ayrıca B2B (ikili görüşme) yöntemiyle yurt içinden ve yurt dışından sektör temsilcilerini şehrimizde bir araya getirmeyi planlıyoruz." dedi.

        Gürsoy, Bolu'nun turizm anlamında ön plana çıkacağını aktararak, şunları kaydetti:

        "Her çeşit turizme ağırlık veriyoruz. Çok yakın zamanda gastronomi turizmi çalışacağız. Olta balıkçılığı turizmine de ağırlık vermeyi planlıyoruz. Yurt dışından daha çok ağırlama yapmayı planlıyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ile yakın çalışıyoruz diyebiliriz. Onlarla ağırlamalar da yapmayı planlıyoruz. Yerli ve yabancı gazetecilerin burada ağırlanmasını planlıyoruz. 2025 yılı Bolu'nun yılı olacak diyebiliriz."

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        Galeri
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        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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