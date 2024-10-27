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        Bolu'da çıkan yangında iş yeri hasar gördü

        Bolu'da iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2024 - 10:05 Güncelleme: 27.10.2024 - 10:06
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        Bolu'da çıkan yangında iş yeri hasar gördü
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        Bolu'da iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        D-100 kara yolu Paşaköy Mahallesi'nde bir evin altında bulunan B.T'ye ait lastik tamiri yapılan iş yerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi.

        Ekiplerce büyümeden söndürülen yangında, iş yeri hasar gördü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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