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        Yamaç paraşütçüleri Cumhuriyet'in 101. yıl dönümünde Abant semalarında süzüldü

        Yamaç paraşütçüleri, Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Bolu Abant Gölü Milli Parkı bölgesinde uçuş yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2024 - 17:06 Güncelleme: 29.10.2024 - 17:14
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        Yamaç paraşütçüleri Cumhuriyet'in 101. yıl dönümünde Abant semalarında süzüldü
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        Yamaç paraşütçüleri, Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Bolu Abant Gölü Milli Parkı bölgesinde uçuş yaptı.

        Türkiye'nin birçok ilinden kente gelen yamaç paraşütü tutkunları, yıl dönümü etkinlikleri için parkın yakınındaki Örencik Yaylası'na çıktı.

        Buradan atlayış gerçekleştiren paraşütçüler, havada açtıkları Türk bayraklarıyla 101. yıl coşkusunu yaşadı.

        Etkinliği izlemek için gelenler de pilotlar eşliğinde yamaç paraşütünü deneyimledi.

        Yamaç paraşütü pilotu Egemen Aydoğan, gazetecilere, yaklaşık 8 yıldır bu sporu yaptığını belirterek, Cumhuriyet Bayramı'nın 101. yılını Abant semanlarında Türk bayrağı açarak kutladıklarını dile getirdi.

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        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri

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