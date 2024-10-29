Yamaç paraşütçüleri Cumhuriyet'in 101. yıl dönümünde Abant semalarında süzüldü

Yamaç paraşütü pilotu Egemen Aydoğan, gazetecilere, yaklaşık 8 yıldır bu sporu yaptığını belirterek, Cumhuriyet Bayramı'nın 101. yılını Abant semanlarında Türk bayrağı açarak kutladıklarını dile getirdi.

Etkinliği izlemek için gelenler de pilotlar eşliğinde yamaç paraşütünü deneyimledi.

Türkiye'nin birçok ilinden kente gelen yamaç paraşütü tutkunları, yıl dönümü etkinlikleri için parkın yakınındaki Örencik Yaylası'na çıktı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.