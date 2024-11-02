Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        Bolu'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı

        Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2024 - 17:22 Güncelleme: 02.11.2024 - 17:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bolu'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

        D-100 kara yolunun otoban kavşağında, Yeniçağa'dan Bolu istikametine giden A.K. yönetimindeki 34 HUR 147 plakalı otomobil ile karşı istikametten gelen Y.Ö. idaresindeki 14 BU 684 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

        Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücüler ile araçlarda bulunan 6 kişi, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bebeğine cinsel istismardan tutuklandı! Cezaevinde hayatına son verdi!
        Bebeğine cinsel istismardan tutuklandı! Cezaevinde hayatına son verdi!
        Huzur için Muğla'ya taşındı, ev sahibiyle davalık oldu
        Huzur için Muğla'ya taşındı, ev sahibiyle davalık oldu
        Dehşet anı kamerada! Husumetlisini hastanede öldürdü!
        Dehşet anı kamerada! Husumetlisini hastanede öldürdü!
        Osimhen'den yönetime: Beni alın
        Osimhen'den yönetime: Beni alın
        Adını ateş saçan yaratıktan aldı... Yüzyıllardır sönmeyen ateş!
        Adını ateş saçan yaratıktan aldı... Yüzyıllardır sönmeyen ateş!
        Beşiktaş'ın Kasımpaşa 11'i
        Beşiktaş'ın Kasımpaşa 11'i
        Muhafazakar Parti'nin yeni lideri Kemi Badenoch
        Muhafazakar Parti'nin yeni lideri Kemi Badenoch
        Aran'dan faiz ve asgari ücret açıklaması
        Aran'dan faiz ve asgari ücret açıklaması
        Çağımızın yeni sorunu: FOMO
        Çağımızın yeni sorunu: FOMO
        Gabriel Sara'ya İspanyol kancası!
        Gabriel Sara'ya İspanyol kancası!
        6 yaşındaki Şirin Elmas'ı katleden caninin ilk ifadesi ortaya çıktı!
        6 yaşındaki Şirin Elmas'ı katleden caninin ilk ifadesi ortaya çıktı!
        İlaç kullanırken bu tükettiklerinize dikkat!
        İlaç kullanırken bu tükettiklerinize dikkat!
        Dizi oyuncusu hırsızlıktan yakalandı
        Dizi oyuncusu hırsızlıktan yakalandı
        Daha 19 yaşındaydı... Şarjdaki bisiklet bataryası ölümü oldu!
        Daha 19 yaşındaydı... Şarjdaki bisiklet bataryası ölümü oldu!
        Seçim yarışında ünlülerin payı
        Seçim yarışında ünlülerin payı
        "Mourinho'nun sonuna kadar yanındayız"
        "Mourinho'nun sonuna kadar yanındayız"
        Cannes’da kazanan en iyi 10 Amerikan filmi
        Cannes’da kazanan en iyi 10 Amerikan filmi
        Bu haftanın öne çıkanları
        Bu haftanın öne çıkanları
        S&P'den 1 yılda 2'nci not artırımı
        S&P'den 1 yılda 2'nci not artırımı
        Konya'da kuş gribi tespit edildi! Bakanlıktan açıklama geldi
        Konya'da kuş gribi tespit edildi! Bakanlıktan açıklama geldi

        Benzer Haberler

        Bolu'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı
        Bolu'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı
        Bolu'da apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü
        Bolu'da apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü
        Boluspor- Ümraniyespor maçının ardından
        Boluspor- Ümraniyespor maçının ardından
        Boluspor-Ümraniyespor: 3-0
        Boluspor-Ümraniyespor: 3-0
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Otomobille üstünden geçilen çocuğun annesi: Benim oğlum bir daha jimnastik...
        Otomobille üstünden geçilen çocuğun annesi: Benim oğlum bir daha jimnastik...