Bolu'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı

Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

D-100 kara yolunun otoban kavşağında, Yeniçağa'dan Bolu istikametine giden A.K. yönetimindeki 34 HUR 147 plakalı otomobil ile karşı istikametten gelen Y.Ö. idaresindeki 14 BU 684 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

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