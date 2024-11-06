Bolu'da otomobil kurşunlayan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı
Bolu'nun Kıbrıscık ilçesinde park halindeki otomobili kurşunlayan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Bolu'nun Kıbrıscık ilçesinde park halindeki otomobili kurşunlayan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Taşlık köyünde park halindeki 14 AK 561 plakalı otomobiline zarar verildiğini fark eden A.K, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.
Bunun üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, yaptıkları incelemede otomobilde 13 mermi izi tespit etti.
Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), aracı kurşunlayan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
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