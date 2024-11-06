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        Bolu'da otomobil kurşunlayan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı

        Bolu'nun Kıbrıscık ilçesinde park halindeki otomobili kurşunlayan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2024 - 12:26 Güncelleme: 06.11.2024 - 12:37
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        Bolu'da otomobil kurşunlayan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı
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        Bolu'nun Kıbrıscık ilçesinde park halindeki otomobili kurşunlayan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Taşlık köyünde park halindeki 14 AK 561 plakalı otomobiline zarar verildiğini fark eden A.K, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

        Bunun üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, yaptıkları incelemede otomobilde 13 mermi izi tespit etti.

        Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), aracı kurşunlayan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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