Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde trafik denetimi yapıldı

Kurallara uymayan ya da eksik belgesi olan sürücülere cezai işlem uygulandı.

Otoyolun doğu gişelerindeki denetimde jandarma ekipleri, durdurulan otomobil, kamyon, tır, otobüs ve motosikletleri denetledi, sürücüleri kontrol etti.

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