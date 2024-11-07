Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde trafik denetimi yapıldı
Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde jandarma ekiplerince trafik denetimi gerçekleştirildi.
Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde jandarma ekiplerince trafik denetimi gerçekleştirildi.
Jandarma ekipleri, otoyolun Bolu geçişinde trafik güvenliğine yönelik çalışma yürüttü.
Otoyolun doğu gişelerindeki denetimde jandarma ekipleri, durdurulan otomobil, kamyon, tır, otobüs ve motosikletleri denetledi, sürücüleri kontrol etti.
Kurallara uymayan ya da eksik belgesi olan sürücülere cezai işlem uygulandı.
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