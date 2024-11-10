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        Bolu'da ineğe çarpan minibüsteki 4 kişi yaralandı

        Bolu'nun Gerede ilçesinde ineğe çarpan minibüsteki 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2024 - 11:08 Güncelleme: 10.11.2024 - 11:46
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        Bolu'da ineğe çarpan minibüsteki 4 kişi yaralandı
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        Bolu'nun Gerede ilçesinde ineğe çarpan minibüsteki 4 kişi yaralandı.

        D-100 kara yolunda seyreden 14 AAS 365 plakalı minibüs, Ibrıcak köyü mevkisinde yolda yürüyen ineğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçtaki G.G, F.Z.Ö, B.Ö. ve İ.Ş. yaralandı. Minibüsün çarptığı inek ise öldü.

        Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince Gerede Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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