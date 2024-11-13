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        Bolu Dağı'nda sis etkili oluyor

        D-100 kara yolunun Bolu geçişinde sis görüş mesafesini düşürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2024 - 09:46 Güncelleme: 13.11.2024 - 09:46
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        Bolu Dağı'nda sis etkili oluyor
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        D-100 kara yolunun Bolu geçişinde sis görüş mesafesini düşürdü.

        Kara yolunun Bolu kent merkezi ile Dağkent, Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bolu Dağı Polisevi, Bakacak ve Karanlıkdere kesimlerinde sis etkili oluyor.

        Sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 40 metreye kadar düştüğü güzergahtan geçen sürücüler, yolda dikkatli ilerledi.

        Bölgede görev yapan ekipler, sürücüleri yakın takip ve aşırı hız yapılmaması yönünde uyardı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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