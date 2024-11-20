Uzmanından ağız sağlığını korumak için öneriler

Bolu Sağlık Müdürlüğü diş hekimi Ayça Başar, ağız sağlığının yalnızca dişlerin sağlığıyla sınırlı olmadığını, genel sağlıkla doğrudan ilişkili olduğunu bildirdi.

Başar, 18-24 Kasım Ağız ve Diş Sağlığı Haftası dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, sağlıklı bir yaşam için diş ve ağız sağlığına özen gösterilmesi gerektiğini belirtti.

Ağız sağlığını korumanın yaşam kalitesi üzerinde büyük etkisi olduğuna dikkati çeken Başar, "Sağlıklı bir ağız ve diş yapısına sahip olmak, sağlıklı bir yaşam sürmenin temel adımlarından biridir. Ağız sağlığı yalnızca dişlerin sağlığıyla sınırlı olmayıp, genel sağlığımızla doğrudan ilişkilidir. Ağızda var olan hastalıklar, sistemik sağlık sorunlarına yol açabilir ve bu nedenle erken teşhis oldukça önemlidir." ifadesini kullandı.

Başar, diş sağlığını korumanın, vücut sağlığını korumak için önemli bir adım olduğunu vurgulayarak, "Dişlerin ağrısız olması, her zaman sağlıklı oldukları anlamına gelmez. Diş çürükleri ve diş eti hastalıkları genellikle belirti vermez. Bu nedenle düzenli diş hekimi kontrolleri büyük önem taşır." değerlendirmesinde bulundu.

Yılda en az iki kez diş muayenesi yapılması gerektiğini aktaran Başar, kontrollerle diş kayıplarının engellenebileceği gibi daha ciddi sağlık problemlerinin de önüne geçilebileceğini kaydetti.