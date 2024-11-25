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        Bolu ve Düzce'de kar yağışı sürüyor

        Bolu ve Düzce'de kar yağışı etkili oluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2024 - 11:04 Güncelleme: 25.11.2024 - 11:04
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        Bolu ve Düzce'de kar yağışı sürüyor
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        Bolu ve Düzce'de kar yağışı etkili oluyor.

        Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı 3 gündür aralıklarla devam ediyor. Sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran karın kalınlığı 1 metreye yaklaştı.

        Karayolları ekiplerinin kar küreme ve tuzlama çalışması yaptığı güzergahta ulaşım normal seyrediyor.

        Bölgede görev yapan Karayolları, jandarma ve trafik ekipleri, kış lastiği olmayan sürücülere yola çıkmamaları ve araçlarında zincir ile çekme halatı bulundurmaları uyarısında bulundu.

        Düzce'de de sabah saatlerinde başlayan kar yağışı yüksek kesimlerde etkisini artırdı.

        D-100 kara yolu, Kuzey Çevre Yolu, Kalıcı Konutlar Bağlantı Yolu ve D-655 Batı Karadeniz Bağlantı Yolu'nda sürücüler yoğun yağış nedeniyle trafikte dikkatli seyrediyor.

        Karayolları, Düzce Belediyesi ve İl Özel İdaresi ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması için yollarda kar küreme ve tuzlama çalışmaları yürütüyor.

        Polis ekipleri, ilin yüksek kesimlerinde yer alan Kalıcı Konutlar ile Konuralp bölgesinde sürücüleri kış lastiği bulundurmaları ve zincir takmaları konusunda uyarıyor.

        Bu arada ulaşımın normal seyrettiği Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde karla karışık yağmur etkili oluyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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