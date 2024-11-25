Bolu ve Düzce'de kar yağışı sürüyor

Bolu ve Düzce'de kar yağışı etkili oluyor.

Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı 3 gündür aralıklarla devam ediyor. Sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran karın kalınlığı 1 metreye yaklaştı.

Karayolları ekiplerinin kar küreme ve tuzlama çalışması yaptığı güzergahta ulaşım normal seyrediyor.

Bölgede görev yapan Karayolları, jandarma ve trafik ekipleri, kış lastiği olmayan sürücülere yola çıkmamaları ve araçlarında zincir ile çekme halatı bulundurmaları uyarısında bulundu. Düzce'de de sabah saatlerinde başlayan kar yağışı yüksek kesimlerde etkisini artırdı. D-100 kara yolu, Kuzey Çevre Yolu, Kalıcı Konutlar Bağlantı Yolu ve D-655 Batı Karadeniz Bağlantı Yolu'nda sürücüler yoğun yağış nedeniyle trafikte dikkatli seyrediyor.