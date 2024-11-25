Bolu'da ayı ve yavruları cep telefonuyla görüntülendi
Bolu'da karlı havada gezen ayı ve yavruları cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.
Bolu'da karlı havada gezen ayı ve yavruları cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.
Kıbrıscık ilçesine bağlı Alemdar Yaylası'nda devriye görevi yapan orman muhafaza memurları, ayı ve yavruları ile karşılaştı.
Yavrulardan biri karda ilerlerken diğeri çam ağacına çıkmaya çalıştı. Memurları fark eden ayılar, ormanın iç kısımlarına doğru gitti.
Ayılar, orman muhafaza memuru tarafından cep telefonuyla kaydedildi.
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