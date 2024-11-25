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        Bolu'da ayı ve yavruları cep telefonuyla görüntülendi

        Bolu'da karlı havada gezen ayı ve yavruları cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2024 - 18:11 Güncelleme: 25.11.2024 - 18:11
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        Bolu'da ayı ve yavruları cep telefonuyla görüntülendi
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        Bolu'da karlı havada gezen ayı ve yavruları cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

        Kıbrıscık ilçesine bağlı Alemdar Yaylası'nda devriye görevi yapan orman muhafaza memurları, ayı ve yavruları ile karşılaştı.

        Yavrulardan biri karda ilerlerken diğeri çam ağacına çıkmaya çalıştı. Memurları fark eden ayılar, ormanın iç kısımlarına doğru gitti.

        Ayılar, orman muhafaza memuru tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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