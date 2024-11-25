Bolu'da ayı ve yavruları cep telefonuyla görüntülendi

Yavrulardan biri karda ilerlerken diğeri çam ağacına çıkmaya çalıştı. Memurları fark eden ayılar, ormanın iç kısımlarına doğru gitti.

Kıbrıscık ilçesine bağlı Alemdar Yaylası'nda devriye görevi yapan orman muhafaza memurları, ayı ve yavruları ile karşılaştı.

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